شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: انتظام عمل المخابز وتوفير ماكينات صراف بنكى متحركة بالمعتمدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن جميع المخابز بقرية المعتمدية تعمل بصفة منتظمة، وأنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوافر جميع الحصص التموينية للقرية، كما سيتم توفير ماكينتين صرف آلى متحرك لبنكى الأهلى ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه وجه بالمرور ومتابعة القرية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالى القرية، وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالى القرية.

وفى السياق، تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قرية المعتمدية بنطاق مركز ومدينة كرداسة للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالى القرية.

وأكدت المحافظة أنه سيتم فتح مكتب بريد القرية من صباح الغد لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالى القرية، حيث وجه نائب المحافظ ضرورة تنظيم التجمعات الخاصة بأصحاب المعاشات أثناء صرفهم لمستحقاتهم من مكتب البريد مع الاستعانة بالشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين أمام مكتب البريد.

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واجتمع نائب محافظ الجيزة بمقر الوحدة المحلية لقرية المعتمدية مع المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ياسر مدين رئيس المدينة ومدير إدارة التموين بالمدينة ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة، للتنسيق وبدء توفير ما تحتاجه القرية.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من اليوم 7 / 4 /2020، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم، وأشارت المحافظة، أن ذلك يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكدت محافظة الجيزة، اتخاذ عددا من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"، لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.