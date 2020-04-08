شكرا لقرائتكم خبر عن خالف قرار الحظر.. غلق النادي الثقافي الاجتماعي في الزقازيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، برئاسة ثناء فوزي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقسم الإشغالات، حملة لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر والغلق للمقاهي والكافيهات والأنشطة التجارية، بناء قرار مجلس الوزراء لمنع التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، الأربعاء، أسفرت جهود الحملة عن غلق النادي الثقافي الاجتماعي بكورنيش الجامعة، وذلك لمخالفته تنفيذ قرار الحظر، حيث تبين تشغيل كافيه مستأجر بالنادي الاجتماعي ووجود مواطنين بداخله.

وعلى الفور، قام مسئولي قسم الإشغالات بالحي بالتحفظ على الشاشات والسماعات، وأنابيب الغاز وفرن لتجهيز الطعام، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة لقرار الحظر، وبناء عليه تم غلق المنشأة.

غلق النادي الثقافي الاجتماعي بالزقازيق لمخالفته قرار الحظر

غلق النادي الثقافي الاجتماعي بالزقازيق لمخالفته قرار الحظر

غلق النادي الثقافي الاجتماعي بالزقازيق لمخالفته قرار الحظر