شكرا لقرائتكم خبر عن جيرانها اتهموها بـ«نشر كورونا».. حملة تضامن واسعة مع طبيبة «حميات الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد الشربيني، نقيب أطباء الإسماعيلية، تضامنه الكامل وأعضاء مجلس النقابة مع الطبيبة دينا مجدي بمستشفى حميات الإسماعيلية بعد تعرضها للتنمر من جيرانها الذين اتهموها بنشر فيروس كورونا المستجد على خلفية عملها وتشخيص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وقال «الشربيني»، في بيان، الأربعاء، إن النقابة تقدم كامل الدعم للطبيبة، مستنكرا ما فعله «قلة غير مسؤولة من جيرانها، وعدم تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به في مكافحة الفيروس وتعريض حياتها للخطر».

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كانت الطبيبة نشرت على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك» فيديو تستغيث فيه من تعرضها للتنمر واتهامها من بعض جيرانها بمدينة الإسماعيلية بنشر الفيروس، معلنة التقدم ببلاغ على خلفية مضايقتها.

وقالت الطبيبة إنها حضرت إلى الإسماعيلية لأداء عملها في مستشفى الحميات بعد استدعاء مديرية الصحة لها، وأنها تقوم بتشخيص حالات الاشتباه وتعمل يوميا وتعود لمنزلها بمقر عمارة خالتها في مدينة الإسماعيلية، حيث تقيم منذ استدعاءها قبل أن تتعرض لمضايقات من الجيران.

وطالبت الطبيبة بحمايتها وزملاءها من التتنمر وعدم تقدير الدور الذي يقومون به في ظل هذه الظروف الصعبة، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات التأييد للطبيبة الشابة.