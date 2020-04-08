شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: تقليل فترة حظر التجوال يهدف للتيسير على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن قرار تمديد حظر التجوال وتقليل مدته ليصبح من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، سببه تكدس المواطنين أثناء الخروج من العمل رغم محاولات وزارة النقل السيطرة على ذلك بالدفع بقطارات إضافية لامتصاص الزحام، وهذا القرار يهدف للتيسير على المواطنين.

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أضاف «هيكل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «TEN»، الأربعاء، أن هذا القرار هو حظر صحي وليس أمني، ويهدف للحفاظ على صحة المواطنين.

تابع: «مهما عملت الحكومة من إجراءات فإن المواطن هو المسؤول الأول عن صحته وصحة أسرته»، مناشدًا المواطنين ارتداء الكمامات بوسائل النقل، منوهًا بأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل رسالة للمواطنين بترك مسافات بينهم.

ونوه بأن هناك عدد كبير من المواطنين كانوا يصابون بنزلات البرد بين الفصول وهذا لم يحدث هذا العام لالتزام المواطنين بالتعليمات الصحية، معقبًا: «كلنا مصريين مسلمين ومسيحيين وفي مركب واحد، وقرار منع التجمعات سوف يسرى خلال شهر رمضان وفترات الأعياد للحد من انتشار الفيروس».