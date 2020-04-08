شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ممرض في معهد القلب بفيروس كورونا.. وعزل ذاتي لـ24 من العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب، اكتشاف إصابة ممرض داخل المعهد بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الاجراءت اللازمة لتعقيم والتطهير المعهد بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي.

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وقال «أسامة»، لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن القصة بدأت بقدوم مريضة محولة من مستشفى أحمد ماهر، ولعدم وجود أماكن تم إجراء الكشف عليها وتحويلها إلى مستشفي مبرة مصر القديمة يوم 29 مارس، وفي 5 أبريل تم إبلاغنا من مستشفى المبرة بأن المريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لاتخاذ اللازم مع المخالطين لها.

أضاف مدير المعهد أنه بمراجعة المخالطين أثناء تواجد الحالة اكتشفنا تعاملها مع 16 من الأطقم الطبية بين طبيب وممرض، وبإجراء مسحة لهم جاءت نتيجة التحاليل سلبية لـ15 منهم، وإيجابية لممرض واحد.

وأوضح مدير المعهد أنه بتتبع المخالطين اكتشفنا أن الممرض خالط نحو 24 من العاملين بالمعهد خلال فترة 5 أيام ما بين دخول المريض واكتشاف إصابتها، وتم اليوم بالتعاون مع الطب الوقائي أخذ مسحة منهم جميعا ومنحهم إجازة للعزل الذاتي في المنازل لحين ظهور نتيجة التحاليل، وحال ثبتت إيجابية أي منهم سيتم تحويله إلى مستشفي العزل، ومن ستظهر سلبية تحاليهم سيتم عودتهم للعمل بعد استكمال مدة العزل الذاتي.