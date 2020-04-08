شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لحقوق الإنسان» تطالب الحكومة بتوزيع الكمامات مجانًا في المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بجهود الدولة المصرية في إدارة عمليه مكافحه انتشار فيروس كورونا المستجد والعمل على توفير الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وخاصة السلع الغذائية وقيام القوات المسلحة بالدفع بالعديد من المعدات للمشاركة في أعمال التطهير وقيامها بتطهير أماكن عدة يتواجد بها أعداد من المواطنين كالشوارع الرئيسية ومحطة سكك حديد مصر ومحطات المترو والطرق العامة.

وطالبت المنظمة، في بيان، الأربعاء، الحكومة بتوزيع الكمامات على المواطنين في المواصلات العامة مجانًا.

Advertisements

وأكد البيان أنه فيما يخص نزلاء السجون، وبالإشارة إلى البيان السابق الصادر عن المنظمة بتاريخ 15 مارس، والذي تطالب فيه المنظمة بالتوسع في الإفراج الشرطي لكل سجين امضى نصف المدة من العقوبة داخل أماكن الاحتجاز طالما لم يثبت تورطه في أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها، فان المنظمة تطالب وزارة الداخلية باستمرار مصلحه السجون في إجراء تعقيم السجون، وتوزيع أدوات التعقيم الخاصة والكمامات على النزلاء والسماح لهم بإجراء مكالمة تليفونية بين النزيل وأسرته للاطمئنان عليهم ويعد ذلك بديلا عن الزيارة التي تم منعها للحد من انتشار فيروس كرونا.

وأكد البيان أن الإجراءات الحكومية لمواجهه فيروس كرونا إجراءات جيدة وقد أدت إلى الحد من انتشار الفيروس مقارنه بالدول الأخرى، حيث أدى تلك الإجراءات إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كرونا وارتفاع الحالات التي تحولت تحاليلها من إيجابيه إلى سلبيه.

من جانبه، أكد الدكتور حافظ ابوسعدة، رئيس المنظمة، أن الحكومة بذلت مجهود جيد لمحاربة فيروس كرونا، إلا أنه يتطلب إجراءات حماية لمن يضطر للنزول للعمل في الوظائف الحكومية والمصانع ووضع لافتات إرشادية للتوعية لمخاطر فيروس كرونا.