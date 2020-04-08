شكرا لقرائتكم خبر عن قرية المعتمدية في ثاني أيام «الحجر».. انتظام عمل المخابز وتوافر السلع التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، قرية المعتمدية ونطاق مركز ومدينة كرداسة للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور ومتابعه القرية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الأجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا؛ حفاظا على سلامة أهالى القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والأطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية.

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وأطمئن نائب المحافظ بأن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة، مشيراً إلى انه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوفير جميع الحصص التموينية للقرية، وسيتم توفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.

أضاف نائب المحافظ، خلال اجتماعه بمقر الوحدة المحلية لقرية المعتمدية مع المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر مدين، رئيس المدينة، ومديرى إدارة التموين والتضامن الأجتماعي بالمدينة، انه سيتم فتح مكتب بريد القرية من صباح الخميس لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي القرية.

ووجه نائب المحافظ بضرورة تنظيم التجمعات الخاصة بأصحاب المعاشات أثناء صرفهم لمستحقاتهم من مكتب البريد مع الاستعانة بالشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين أمام مكتب البريد.