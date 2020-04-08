شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 5 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب بأحياء «جنوب الجيزة - الطالبية - العمرانية - الهرم - بولاق الدكرور» من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، نظرا لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.