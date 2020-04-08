شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتعقيم وتطهير 5 مراكز في أسيوط لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأربعاء، إطلاق حملة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة والشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة.

أعطى «سعد» إشارة البدء لسيارات الكلور المخصصة للتعقيم والتطهير للانطلاق من أمام ديوان عام المحافظة إلى 5 مراكز وقرها لتنفيذ الخطة المقررة والموضوعة مسبقاً في هذا الشأن ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وأسامة بشاي نائب رئيس حي شرق.

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كما ترأس حملة التعقيم والتطهير بمستشفى التأمين الصحي «المبرة» وعدد من الشوارع والميادين بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

وأكد المحافظ على استمرار حملات التعقيم والتطهير للمنشآت والشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج وبوابات وأقسام وغرف وإدارات المديريات والإدارات الخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية وماكينات الصرف والوحدات المحلية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة موضحاً أن المحافظة وكافة الاجهزة التنفيذية قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فضلاً عن التنسيق والتعاون فيما بينها لتنفيذ القرارات كل في موقعة لحماية مصر وشعبها من أي ضرر أو سوء والحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتقال العدوى.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وناشد المحافظ المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات فضلاً عن عدم الحصول على على معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا إلا من مصادرها الرسمية المعتمدة كوزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشيرا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل «الواتس آب» (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.