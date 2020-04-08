شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير صيدلانية لوزارة الصحة، عن بدء «المهن الطبية» أحد شركات مجموعة «أكديما الوطنية»، التابعة لوزارة الصحة، في إنتاج مستحضر كلوروكين فوسفات، والذي يتكون من المادة الفعالة كلوروكوين فوسفات، والتي سيتم استخدامها في علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الدكتور عوض جبر، رئيس الشركة، إن المهن الطبية ستنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من مستحضر كلوروكوين فوسفات، الذي يستخدم لعلاج الملاريا، على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك، خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميًا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

Advertisements

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ لعقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين اللذان يستخدمان في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يجب الوقوف إلى جوار الدولة في جائحة فيروس كورونا من خلال توفير الأدوية للسوق المحلي، خاصة أن الصناعات الوطنية تتميز بجودة عالية، لافتًا إلى تأمين احتياجات السوق الدوائي من الأدوية الحيوية المتعلقة بالأنسولين والبنسلين، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بفتامين د، والذي يتميز بقدرته على رفع المناعة.

وتابع: «جميع الكميات الدوائية لمستحضر كلوروكوين فوسفات سيتم توجيهها إلى وزارة الصحة والسوق المحلي لتوفيرها، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد تقوم بمجهود كبير في ملف علاج المصابين بفيروس كورونا».

وكانت وزارة الصحة الأمريكية، قد أعلنت في بيان لها نهاية مارس الماضي، أنه يمكن وصف عقاري الكلوروكين والهيدروكسي كلوركين للمراهقين والبالغين المصابين بـ«كوفيد 19»، كعلاج مناسب، عندما لا تكون التجربة السريرية متاحة أو مجدية.