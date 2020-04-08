شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر 11 أسبوعًا.. الصين تحتفل برفع قيود السفر الخارجي عن «ووهان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الحكومة الصينية برفع حظر السفر عن مقاطعة ووهان، بؤرة تفشي مرض كورونا، وذلك بعد حوالي 11 أسبوعًا من الحظر المفروض على المدينة التي كانت بؤرة التفشي الأولى لفيرروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح بيان صادر عن القنصلية الصينية بالإسكندرية، الأربعاء، أن المدينة شهدت اصطفاف السيارات عند بوابات الرسوم على الطرق السريعة واستعداد الركاب لركوب القطارات لمغادرة ووهان.

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وأضاف البيان أن المدينة الضخمة في وسط الصين بدأت في رفع قيود السفر للخارج بداية من الأربعاء (بالتوقيت المحلي) بعد ما يقرب من 11 أسبوعًا من الإغلاق لمنع تفشي مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشار البيان إلى أن الصين اقامت عرض ضوئي في منتصف الليل بمجرد دخول توقيت رفع الحظر عن المدينة وذلك تكريما لما وصفهم بالأبطال في المعركة ضد فيروس كورونا.

من جانبها، قالت جاو لي لينج، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية: «إن الصين مستعدة في التعاون مع المجتمع الدولي خاصة مصر لمكافحة فيروس كورونا، وعندنا ثقة تامة في العمل على التغلب عليه سويا في أسرع وقت ممكن».