شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..وزارة الداخلية تضبط أغذية احتكرها التجار وكمامات ومطهرات مغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو، توجيه وزارة الداخلية حملات مكثفة للادارة العامة لشرطة التموين والتجارة لمراقبة الأسواق، حيث تمكنت من ضبط عدداً من قضايا حجب السلع عن التداول والسلع المغشوشة والمستلزمات الطبية الغير مطابقة للمواصفات علي مستوي الجمهورية.‎

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وكانت الداخلية نجحت في ضبط 907 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، وضبط 263 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وأغلقت الشرطة 20 مكانا "نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة".

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".