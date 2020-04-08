شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قرارا لرئيس الوزراء فى مؤتمر إعلان مد حظر التجول لمواجهة كورونا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، مد حظر حركة المواطنين حتى 23 أبريل الجارى لتبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة.. ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز قرارات رئيس الوزراء.

- مد حظر التجول في مصر حتى 23 إبريل الجارى من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا

- تكليف وزارة الداخلية بتطبيق القرار دون إلتماس أعذار للمخالفين

- صحة المواطن المصرى مهمة جـدا ونتخــذ تلك الإجراءات لنعبر هذا المنعطف

- الفترة القادمة ستشهد مزيد من الإجراءات الخاصة بالتعقيم لكل مرافق الدولة

- رئيس الوزراء: الخوف كل الخوف أن نتفاجأ برقم متضاعف للإصابات

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- رئيس الوزراء: الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد زيادة فى الإصابات

- اقتطاع 20‎%‎ من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة

- رئيس الوزراء : ندعو الله ألا نصل لأى حالة حرجة كالتى نراها بدول أخرى

- رئيس الوزراء : التزام المواطن هو المعيار الأهم لمواجهــة كورونـــــا

- رئيس الوزراء : مصر مازالت فى إطار الحدود الامنة للسيطرة على كورونا

- سريان قرار المد حتى 23 أبريل على إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات.



