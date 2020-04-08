شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية: تدشين خط إنتاج كمامات بمصر باستثمارات مشتركة لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صفحة سفارة الصين بالقاهرة تدشين أكبر خطوط الإنتاج للكمامات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر باستثمارات صينية مصرية، وقالت السفارة فى المنشور إن خط الإنتاج يأتى التزاما بالمعايير الدولية، بهدف تخفيف الضغط على مصر والعالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسه توريد الكمامات.

السفارة الصينية بالقاهرة

وكان هان بينج، وزير مفوض تجاري بسفارة الصين لدى مصر يلقي كلمة عبر الفيديو، كما حضر المندوبون من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.



المصنع

وكان السفير الصينى بالقاهرة، لياو لى شيانج قال إنه يتابع عن كثب جهود القيادة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد أن مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة والتى حققت نتائج مثمرة لإخضاع فيروس كورونا والسيطرة عليه.

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وأضاف فى المؤتمر الصحفى الأخير حول انتشار فيروس كورونا والذى عقد عبر الإنترنت، أن الصين ومصر كلاهما من الدول ذات عدد كبير من السكان، فمدينة ووهان وحدها يبلغ سكانها 11 مليون نسمة، وبالنسبة للمناطق ذات الكثافة السكانية، فاتخاذ الإجراءات الاستباقية أمر مهم جدا، واذا اتخذنا الإجراءات الاحترازية فى وقت مبكر، يكون له أبلغ الأثر فى مواجهته.

وأضاف السفير، أن مصر نجحت إلى حد كبير فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث كانت من أول الدول التى أعدت الخطط لمواجهة الفيروس فى العالم.

وأوضح، أن مصر اتخذت إجراءات علمية تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، وألقى كلمة خلال احتفالية عيد الأم، حيث أعلن حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الفيروس على الاقتصاد المصرى، معربا عن أمله أن تساهم هذه الإجراءات فى تخفيف حدة التأثير على القطاعات المتضررة.

وتابع أن رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى أعلن سلسلة من القرارات الجديدة والمهمة تم تنفيذها ، مثل حظر التجول الجزئى وإغلاق المطاعم وغيرها، وهذه الإجراءات مفيدة للغاية لمنع وقطع طرق انتقال الفيروس إلى نطاق أوسع.