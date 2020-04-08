شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبرعه بكمامات وكولونيا.. المعارضة لأردوغان: هل بعت أساور زوجتك لشرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفد علق أوزجور أوزال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وذلك عقب إرساله كمامات وكولونيا لمن هم فوق ال65 عاما وعليها توقيعه ومكتوب عليها "هدية" حيث أظهرت المعارضة رد فعلا غاضبا بسبب ذلك.

ونقلت جريدة جمهوريت التركية عن أوزال تعليقاً قال فيه : " هل قمتم بشراء هذه من بيع أساور السيدة أمينة أم ماذا؟ أم أنكم قمتم بشراءها مما قمتم بادخاره من معاشكم كرئيس جمهورية لتقوم بالإمضاء عليها وكتابة كلمة "هدية"، إمضاء رجب طيب أردوغان وتحته " كلمة هدية" إنه لأمر مؤسف".

وقالت صحيفة زمان التركية إن هناك مزاعم بأن سبب وفاة معتقل تركي هو إصابته بفيروس كورونا.

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وأشارت معلومات إلى أن المعتقل محمد ياتار (70 عاما)، الذي أمضى في سجن بافرا بمدينة سامسون 3 سنوات، توفى الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقل مقربون إن مكتب النائب العام أرسل خطابًا إلى إدارة المقابر في مدينة سامسون ذكر فيه أن ياتار لقي مصرعه لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع عائلته، مطالبا إياهم باتخاذ الإجراءات اللازمة ودفن الجثمان دون انتظار موافقة الأهل نظرا لأن انتظار الجثمان لفترة طويلة في ساحات الاستخدام الطبي المشترك كالمقابر يهدد الصحة العامة نظرا لكون الوفاة ناجمة عن مرض معدٍ ويعزز من خطر انتشار المرض المعدي.