شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية والطيران والمسرح والسينما أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء، استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم، تحت أى مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أيًا كان نوعها.

كما تقرر استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتسرى أحكام القرارات السابقة، اعتبارًا من غدٍ الخميس 9 إبريل، ولمدة خمسة عشر يومًا.

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وفى الوقت نفسه تقرر استمرار العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التى تُقام فى دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.

كما تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.