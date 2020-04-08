شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا من بينهم 828 فى إنجلترا.

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشى وباء فيروس كورونا الذى يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التى جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف إنسان.

وفيما توفّى حوالى ألفى شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ فى الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فى أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

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وأعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5194 والوفيات إلى 149، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111.

وتم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى عموم الصين، وفى الإمارات تم الإعلان عن شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

وأعلنت فرنسا، تسجيل 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10328، وفى السعودية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 41، وأعلنت الوزارة أيضا عن تعافي 64 حالة ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 615. كذلك أكدت الوزارة تسجيل 272 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين إلى 2795.