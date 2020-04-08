شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يبحث مع سفير مصر الجديد تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس البرازيل جايير بولسونارو بقصر الرئاسة بالعاصمة برازيليا، سفير مصر الجديد وائل أبوالمجد ، لتقديم أوراق اعتماده، وبحث الرئيس البرازيلى مع السفير أبوالمجد - عقب تقديم أوراق اعتماده - سبل تعزيز العلاقات بين البلدّين فى مختلف جوانبها، ورفع مستوى التبادل التجارى البالغ حالياً نحو 3,5 مليار دولار سنوياً، وفتح الأسواق البرازيلية أمام السلع والمنتجات المصرية، فضلاً عن مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية واستعراض الدور المصرى فيها.

حضر اللقاءن كل من وزير الدولة للشئون الخارجية بجمهورية البرازيل الفيدرالية إرنستو أراووجو، وأمين عام وزارة الخارجية البرازيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية.