شكرا لقرائتكم خبر عن مصريون في لبنان يطالبون بالعودة إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجموعة من أبناء الجالية المصرية في بيروت اليوم الأربعاء، بالعودة إلى مصر بسبب صعوبة الظروف المعيشية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا في ظل استمرار وقف حركة الطيران.

وبحسب بيان للسفارة المصرية في لبنان، اختار المصريون ممثلين عنهم للقاء السفير ياسر علوي، وانضم اليهم أحمد ياقوت رئيس رابطة الجالية المصرية في لبنان وممثلون عن أبناء الجالية من عدة مناطق ومدن لبنانية.

وسلم ممثلو الجالية للسفير خلال اللقاء وثيقة وقع عليها حوالي 1000 مواطن من أبناء الجالية، تضمنت عدداً من المطالب التي تشغل الجالية المصرية، وذلك لنقلها للقاهرة بشكل فوري، وهي تسهيل العودة لمن يرغب في العودة إلى أرض الوطن ورفع ذلك إلى وزارة الخارجية لتسريع عودة الراغبين في العودة إلى مصر، إنجاز معاملات الخلسة والسياحة والإقامات المكسورة للراغبين في السفر، حل موضوع المسجونين المصريين الموجودين في سجون الأمن العام اللبنانى من المخالفين لنظام الإقامة.

ودعا المصريون في لبنان إلى التنسيق مع الأمن العام اللبناني لتسريع إنجاز معاملات المصريين من إقامات وإجازات العمل وتغيير الصفة والفئة للمصريين الذين قدموا أوراقهم لدى الأمن العام، عمل خلية أزمة ما بين السفارة والجالية لمساعدات غذائية للناس الذين انقطعت فرصة عملهم منذ شهور طويلة وأصبحوا لا يملكون قوت يومهم.

عرض المشاركون في الاجتماع لأوضاع الجالية والأولويات التي يحتاجها أبناء الجالية في الوقت الحالي، فأوضح السفير ياسر علوى أنه تم بالفعل نقل احتياجات الجالية للقاهرة، وأنه سيتم نقل ورقة مطالب الجالية إلى القاهرة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة، وعلى رأسها طلب توفير إمكانية العودة لمصر، مع استمرار السفارة في متابعة ما يستجد بشأن إمكانية استئناف حركة الطيران في أقرب وقت، وإحاطة الجالية والمواطنين المصريين المقيمين في لبنان بالتطورات أولا بأول.

أشار السفير إلى أن السفارة انتهت بالفعل بالتعاون مع الأمن العام اللبناني من الحصول على تسوية مغادرة لنحو 250 مواطناً من مخالفي نظام الإقامة، بالإضافة إلى 15 مواطنا ممن انتهت محكومياتهم والمتواجدين في الأمن العام اللبنانى استعدادا للترحيل، و25 مواطنا من العالقين. وبناء عليه تم خلال الأسابيع الأربعة الماضية، منذ بدء أزمة كورونا ووقف الطيران، تجهيز أوراق 290 مواطنا للعودة لمصر، بالإضافة إلى من سيرغب بالعودة لمصر فور استئناف الطيران ممن يحملون إقامات سارية.

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تم الاتفاق في هذا السياق على تكثيف التواصل من المشاركين في الاجتماع مع زملائهم من أبناء الجالية لحث جميع المخالفين لنظام الإقامة على سرعة التقدم للسفارة لإنهاء إجراءات ترحيلهم الطوعي، ليكونوا مستعدين للمغادرة بمجرد عودة الطيران، واستعراض الآلية التي يتم التنسيق فيها بين الجالية والسفارة، والتي تم بموجبها توزيع أكثر من 1000 حصة غذائية في الأسبوعين الماضيين على الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، بالجهود الذاتية للجالية وأفراد السفارة، في إطار التكافل بين جميع أبناء الوطن لمواجهة هذه الأزمة، وتم مناقشة آلية محسنة تنسقها الجالية والمواطنون بأنفسهم، لتحديد الفئات الأكثر احتياجا للمساعدات، لكي يتسنى العمل على تلبيتها وفقا للإمكانات ولحين استئناف الطيران.

وفي نفس إطار توفير مقومات المعيشة والصمود لحين استئناف الطيران، تم التأكيد على استمرار المستشفى الميداني المصري في تقديم الخدمة العلاجية والدواء بالمجان لكافة المواطنين، بحيث تتكامل هذه الخدمة العلاجية، مع الخدمة الغذائية التي يتم تقديمها عبر المبادرة المشتركة بين الجالية والسفارة.

في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على قيام السفارة بإعادة نقل مطلب استئناف حركة الطيران لعودة الراغبين إلى أرض الوطن في أسرع وقت إلى القاهرة، باعتباره الأولوية القصوى للمواطنين المصريين المقيمين في لبنان، العمل من قبل السفارة والمشاركين في الاجتماع من أبناء الجالية لتجديد الدعوة لجميع المصريين المخالفين لنظام الإقامة (خلسة – سياحة- كسر إقامة) والراغبين في العودة إلى مصر بسرعة التقدم بطلبات ترحيل طوعي إلى السفارة ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأمن العام اللبناني ليتمكنوا من السفر بمجرد استئناف الطيران.

ودعا المصريون بالخارج إلى الاستمرار في دعم مبادرة التكافل المشتركة بين السفارة ورابطة الجالية المصرية في لبنان وحشد كافة الإمكانيات الممكنة لها للوصول إلى كافة المحتاجين من أبناء الجالية واعانتهم خلال هذه الأزمة، وقيام أبناء الجالية بالتواصل مع الرابطة كنقطة اتصال لإبلاغها بالحالات الأكثر احتياجا للدعم والتي لم يتم التواصل معها حتى الآن، بالإضافة للاستمرار في دعم الجالية صحيا من خلال الخدمات العلاجية والدوائية المجانية التي يقدمها المستشفى المصرى.