شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لقرارات الرئيس فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت محافظة القاهرة، حملة مكبرة فى المحافظة لاسترداد الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

ونشرت وزارة التنمية المحلية، صورا وفيديو للحملة التى قادها محافظ القاهرة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمُحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

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وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائى.

وشدد رئيس الوزراء، على أن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

وقال مدبولي: لا تتهاونوا مع أى مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً فى الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديرى الأمن على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جاهزية الوزارتين لتنفيذ تلك التكليفات.