شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ تطهيرات وصيانة لجسور الترع بتكلفة 506 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، أن قطاع نفذ العديد من الأعمال التى شملت تطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الرى بتكلفة (506 مليون جنيه).

وأضاف خالد فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بتكلفة ( 187 مليون جنيهأ) تضمنت أعمال(كباري-تغطيات-افمام-قناطرحجز- هدارات-محطات رفع) وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.

وتم التنسيق مع مسئولى وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخاصة وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها للإجتماع مع الأهالى من خلال المحافظة لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه وأيضا حصر أى مخالفات تبديد مياه أولاً بأول.

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يشار إلى أن تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم و نوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ طوال موسم أقصى الاحتياجات.

الجدير بالذكر أن قطاع الرى يقوم بإدارة منظومة المياه لكافة الاغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالى حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات فى كافة المحافظات المحافظات على مستوى الجمهورية .