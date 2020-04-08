لصرف الـ500 جنيه.. كيف يحصل العامل غير المنتظم على كارت ATM مجانا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، في صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، وتستمر حتى الخميس 16 أبريل الجاري.

وخصصت الوزارة، فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أي تكلفة مالية على العامل (مجانا)، لسهولة الحصول على المنحة الاستثنائية.

وحددت الوزارة كيفية الحصول على المنحة كالتالي:

- استلام الفيزا كارت (ATM) من مكاتب البريد التابع لمقر كل عامل مجانا.

- يصرف العامل موجب هذا الكارت المنحة الثانية والثالثة.

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- يصل إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه العامل في نهاية الأشهر الثلاثة 1500 جنيه.

- الصرف من مكاتب البريد التي تحدد في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق.

- الرسالة النصية تضم تاريخ ومكان صرف المنحة.

- يأتي ذلك لعدم تعرض المواطنين لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وحددت الوزارة، غدا الخميس، أخر موعد لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل على الموقع الالكتروني للوزارة، على أن تستمر الوزارة في قبول طلبات التسجيل حتى الموعد المذكور.