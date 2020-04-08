"حفرة وجير حي".. البيئة تبحث التخلص من مخلفات قرية المعتمدية بعد حجرها صحيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة البيئة، إجراء معاينة ميدانية لمقلب شبرامنت لمتابعة أعمال تخصيص خلية دفن خاصة لاستقبال مخلفات قرية المعتمدية والتي تم وضعها تحت الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بها، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة باتخاذ إجراء عاجل بشأن التخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن القرية حتى لا تكون مصدرًا محتملًا لانتشار العدوى.

وأوضحت ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المعاينة أسفرت عن تجهيز الجير الحي لتغطية المخلفات التي تصل للمقلب من القرية، وكذلك سيارة لتطهير المعدات بعد خروجها من القرية.

وشددت الوزيرة، على أهمية الإجراءات الواجب اتخاذها عند عزل مدينة أو قرية مصابة بفيروس كورونا، حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة، ويتم إنشاء حفرة بالمقلب تتناسب مع كمية المخلفات المتولدة من القرية على أن يتم استخدام الجير الحي في قاع الحفرة ومع كل عمليات دفن المخلفات مع مراعاة أعمال التغطية المستمرة للمخلفات، يراعى في اختيار موقع الحفرة أن يكون عكس اتجاه الريح، ووضع آلية للقضاء على الحشرات والقوارض التي يمكن أن تعبث بالمخلفات مما يؤدى إلى إنتشار العدوى.

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وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه منعاً لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات، يتم التنبيه عليهم باتباع الإجراءات الوقائية كارتداء كافة العاملين في مجال منظومة جمع ونقل المخلفات معدات وقائية لا تسمح بالنفاذية، والالتزام بالغسيل الدائم للأيدي بالماء والصابون، وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية أثناء العمل نهائيًا، وعدم التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيًا، وعدم نبش بالمخلفات مطلقَا في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل.

كما يتم إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طوال اليوم وذلك لكافة المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وتطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية، ومنع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولاً بأول.

وفي ذات السياق، تم التنبيه على المحطة الوسيطة بكرداسة بعدم استقبال أية مخلفات من المتولد اليومي للقرية حاليا، ليتم نقلها على الفور إلى المكان المخصص لها بالمقلب، وكانت وزارة البيئة قد قامت خلال الأيام الماضية بدعم المحطة الوسيطة بعدد من المعدات لرفع كفاءة العمل بها (لودر كبير، ٢ سيارة قلاب).