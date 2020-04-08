بطريركية الروم الأرثوذكس تتبرع بـ200 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لمكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر"، المخصص لجمع التبرعات من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19).

وأوضح البابا أن هذا المبلغ سيستخدم في رعاية المرضى وشراء المعدات الطبية والتمريضية على أن يودع، الأربعاء، في حساب الصندوق.

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وترأس البابا، مساء الثلاثاء، اجتماع اللجنة المصغرة للمجمع المقدس من 5 مطارنة مصر (طنطا، مصر الجديدة، بورسعيد، الإسماعلية، ونفكراتوس غرب فرع رشيد) لبحث ترتيبات الخدمات في الكنائس خلال أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.

وعن التبرع قال إن هذه التبرع وإن كان صغيرا إنما هو تجسيد لشعورنا بمسؤوليتنا ودورنا لمساندة ومشاركة الدولة المصرية في الأوقات الصعبة.

وأكد أن الكنيسة في جميع صلواتها ترفع الدعاء إلى الله أن يحمي أرض مصر وشعبها والعالم والبشرية جمعاء من الأمراض والأوبئة والزلازل وغضب الطبيعة ومن الأعداء.