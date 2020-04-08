ضبط 939 قطعة غيار سيارات مغشوشة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب محل قطع غيار وزيوت سيارات في الهرم.
التحريات التي أجراها ضباط الإدارة أشارت إلى أن المتهم "رامي.م." 33 سنة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات وسائل السيارات بدون فواتير مجهولة المصدر لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وتمكنت المأمورية من ضبط 939 قطعة (كوبلن – تيل فرامل – بوجيهات – فلتر زيت حشو – سير باور – جوان وش سليندر) و155 لتر زيت سيارات بدون فواتير.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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