"رادارات الجيزة" تلتقط 220 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 756 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ455 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ210 مخالفات.

رادارات الجيزة التقطت 220 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وإزالة 12 موقفا عشوائيا، وتوقيع الفحص على 10 سائقين تبين عدم تعاطي أي منهم لمواد مخدرة أثناء القيادة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.