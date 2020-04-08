ضبط 5 أطنان خل صناعي داخل مصنع غير مرخص في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأربعاء، مصنعا غير مرخص لإنتاج الخل بمنطقة الطالبية.
تمكنت المأمورية من ضبط المدير المسؤول "طلحة. ف." 41 سنة، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الخل الصناعي المستخدم في الأغراض الصناعية وغير صالحة للاستخدام الأدمي دون علامات تجارية وأسماء شركات بدون وجه حق، وإعادة طرحها بالأسواق.
وبلغ إجمالي المضبوطات 4 آلاف و100 زجاجة خل صناعي تزن 5 أطنان و851 كيلو جراما مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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