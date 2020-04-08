مباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع وغش التجار في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ضبط الأسعار في الأسواق، والتصدي لمحتكري السلع الغذائية. أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 80 قضية متنوعة أبرزها 9 منشآت مخالفة، و28 مخبزا مخالفا وقضيتي غش تجاري. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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