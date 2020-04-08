تأجيل دعوى تعويض الطيار أشرف أبواليسر ضد محمد رمضان إداريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"؛ إداريًا للأسبوع الأول من شهر مايو المقبل

وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر في تصريحات لمصراوي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وقال "حلمي" في دعواه إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

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