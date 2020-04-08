"الأموال العامة": ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، في ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها، وعقب تقنين الإجراءات، من ضبط عامل بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من شركة الصرافة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه المؤثم، وضبط بحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية).

وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

كما ضبط مهندس مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، لقيامه بالاشتراك مع والده تاجر غلال – له معلومات جنائية "هارب" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، متخذان من محل لتجارة الحبوب والخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة فاقوس مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزة المتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالاشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .

كما ضبط صاحب محل لتجارة الأدوات المنزلية، له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي .

كما ضبط عامل زراعي مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله الذى يعمل بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ( 125 ألف دولار أمريكي) .

وضبط مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع شقيقه عامل "يعمل بإحدى الدول العربية" بمُمارسة نشاطاً واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل أربعة ملايين جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.