ضبط شخص لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بقنا لقيامه بأعمال حفر بداخل مسكنه بقصد التنقيب عن الآثار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام أحد الأشخاص (عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي لشرطة السياحة والآثار، أسفرت عن ضبطه وبحوزته (الأدوات المستخدمة في الحفر) وتبين وجود حفرتين عبارة عن (الأولى مستطيلة الشكل بقطر 2م وعمق 6م أحد جدرانها مكتشف أثري-الثانية دائرية الشكل بقطر 1,5م وبعمق 4,5م وبها شواهد أثرية)، كما تم ضبط قطعة من الفخار على شكل قمع "مزراب مياه" بطول 10سم يرجع للعصر اليوناني الروماني.

بالتنسيق مع مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأن الجدار المكتشف أثري وأن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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