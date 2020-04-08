شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يطالب وزارة الصحة الاستعانة بالطب البيطرى فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمّن الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مشيرا إلى أن مجال الطب البيطرى تعود كثيراً على مكافحة الهجمات الشرسة من الفيروسات، مثل جائحة إنفلونزا الطيور العالمية، وخسائرها البشرية والاقتصادية، وإنفلونزا الخنازير والحمى القلاعية والجلد العقدى، وكثيراً من الفيروسات شديدة الخطورة.

واقترح نقيب البيطريين، أن تعمل وزارة الصحة خلال هذه الفترة الحرجة تكليف مشروط بالاحتياج لعدد من الأطباء البيطريين الحاصلين على الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى علم الميكروبيولوجى والفيروسات، حيث إن علوم الميكروبيولوجى بصفة عامة والفيرولوجي بصفة خاصة متقدمة للغاية فى كليات الطب البيطرى فى مصر، كما أن الأطباء البيطريين هم خط دفاع رئيسي ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان.

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وأشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى رقم 416 لسنة 1954 والمعمول به فى مادة 9 يجوز لوزير الصحة عند حدوث الاوبئة ان يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الاوبئة لأطباء بيطريين بالقيام بالأعمال التى يؤذن لهم بمباشرتها وفقا لهذا التكليف المشروط، كذلك من الممكن تعيين الأطباء البيطريين حاملى البكالوريوس فى مجال الوقاية، حيث أنهم مدربين على مستوى عالى فى مجال الأمن الحيوى للمزارع، وكذلك الآمان الحيوى للمعامل والإرشاد والتوعية الصحية المبنى على تغيير السلوك و لإسداء النصح والإرشاد للمساعدة فى الوقاية والتصدى لهدا المرض.

وأكد ان النقابة تدعو إلى التضامن بين مؤسسات الخدمات البيطرية الحكومية المختلفة وبين ووزارة الصحة تطبيقاً لنظرية "الفوز والسلامة للجميع" ولتعزيز القدرات المشتركة فى مواجه كثافة الأمراض والأمراض الطارئة والمستحدثة والوافدة و الكشف المبكر لفيروس كوفيد 19 باستخدام خاصية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) حيث تمتلك معاهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظات معامل مرجعية بها عدد كبير جدا من أجهزة اتمام ال PCR ، التى نجرى معها مئات الآلاف من الاختبارات كل عام بالنسبة لتشخيصات covid-19، جمع وتسجيل وتحليل البيانات و جدولة وتحليل البيانات الوبائية، والترصد والتقصى الابيدميولوجى والمسح الوبائى والتتبع للبؤر المرضية.

وأشار إلى أن لدى الأطباء البيطريين القدرة على عمل تقارير الاستقصاء والتقصى الوبائى بالحالات البشرية للأمراض المعدية والوافدة والعابرة للحدود وجميع الأنواع الفيروسية النشطة وغير النشطة بحكم خبرتهم فى ذلك، وكذلك سلامة وجودة الغذاء للمرضى والصحة العامة المشتركة بحكم دراسة الأمراض المشتركة والرقابة على الغذاء من أصل حيواني وكذلك الصحة العامة والاستفادة من دراسة وخبرات الاطباء البيطريين فى التعامل مع فيروسات الكورونا التاجية.