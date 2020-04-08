شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة الإسكندرية تعلن توفير كحول إيثيلى 40 عبوة حد أقصى للصيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة صيادلة الإسكندرية، إنه استمرارا لمبادراتها وتسهيلا على الصيادلة، تم الاتفاق بين الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الاسكندرية، وإدارة شركة السكر والتقطير بالحوامدية على توفير الكحول الايثيلي عالي الجودة لصيدليات الإسكندرية.

وأوضحت النقابة، أنها قد قامت النقابة بأخذ تصاريح نقل كميات من الكحول علي عدة مرات للتسهيل على الصيادلة من مشقة السفر إلى القاهرة، ودون الحاجة إلى المزيد من المستندات، حيث اشترت النقابة العبوات وتم الاستعانة بفريق متخصص لتخفيف الكحول إلى 70% وتعبئته.

وأضافت: من المقرر أن يبدأ الصيادلة الاستلام لمن سبق له الاستفسار والحجز، من اليوم الأربعاء8 مارس، من مقرى النقابة بسموحة والعجمى من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، على أن يكون الحجز الجديد والتسليم بعد الحجز بيومين.

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وتابعت: حجم العبوة : 100 مل، والعدد المسموح به لكل صاحب صيدلية 40 عبوة، وللصيادلة الحكوميين والصيادلة غير أصحاب الصيدليات 5 عبوات، والأوراق المطلوبة للاستلام: كارنيه النقابة، ورخصة الصيدلية "لأصحاب الصيدليات".

كانت قد قالت نقابة الصيادلة الفرعية بالأسكندرية، إنه في الوقت الذي يمر به العالم أجمع ومصر، بإجراءات غير مسبوقة، تتمثل في تحديات تمس المواطن و صحته للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، فإن نقابة صيادلة الإسكندرية تؤكد أن الصيدلى سيظل جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطني في التوعية بالوقاية من المرض، وقد بدأت النقابة بشكل رسمي بالتعاون مع محافظة الاسكندرية حملتها علي الارض علي مستوي الصيدليات وغيرها من الهيئات.

وأشارت إلى أنها تتواصل مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية للسعي نحو ضبط عملية التداول الحادثة للمواد المطهرة والكحول، وما بها من مغالاة من بعض الشركات والتجار مما يضع الصيدلي في حيرة بين توفيرها لانقاذ موقف أو محاربة الاستغلال بجميع أشكاله، مطالبة الصيادلة بعدم الشراء والإبلاغ عن اي مورد يسئ استغلال هذه الظروف الطارئة.