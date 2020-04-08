شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار استبعاد سورية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإبعاد "هيام صبحى البادي" سورية الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25 فبراير 2020 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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