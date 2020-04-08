شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. مبادرات جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت جامعة حلوان انفوجراف تحت رئاسة الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة ، يرصد جهود الجامعة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث المبادرات الاجتماعية وكذلك المشاركة فى إنتاج ملابس الوقاية وفيما يلى نرصد جهود جامعة حلوان

1 - اطلاق مبادرة كلية الفنون التطبيقية إيد على ايد لتوزيع المواد الغذائية .

2 - اطلاق مبادرة الجامعة معاك لدعم العمالة اليومية بالمناطق العشوائية .

3 - تصنيع كمامات طبية عالية الجودة بمستشفى بدر الجامعي .

4 - تدريب طلاب الإمتياز بتمريض حلوان المواجهة كورونا .

5 - تدريب العديد من الطواقم الطبية المواجهة الفيروس.

6 - عمل مشترك مع اتحاد الصناعات الصناعة الملابس الوقائية الطبية.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أشاد بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تفقد لجاهزية أفراد و معدات القوات المسلحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، و التى بعث فيها رسائل طمأنة للشعب المصرى فى ظل هذا الظرف الدقيق الذى يمر به العالم.

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وأكد رئيس جامعة حلوان فى بيان للجامعة، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالشفافية و الوعى و حملت النصح و الدعم للمصريين و كشفت عن إنسانية و احترافية القيادة السياسية و مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة فضلا عن طمأنة المواطنين و التأكيد على مساندة أبناء القطاع الخاص و الحكومى لأصحاب العمالة المؤقتة و كذلك العمل على دفع عجلة الاقتصاد و التنمية.

وعلى جانب آخر ، كانت كلية التمريض بجامعة حلوان، نظمت برنامج تدريبي لرفع الوعى لدى تمريض الامتياز عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى و طرق تجنب العدوى من الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به، والتعرف على كافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

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وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إلى أن إعداد الكوادر التمريضية يهدف إلى زيادة المعرفة لدى الفريق الصحى والمساعدة فى تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية بما لديهم من العلم والخبرة ما يمكنهم من المساعدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ،فى ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها، وذلك لخدمة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر من تمريض الأمتياز ذات كفاءة عالية، وتعريفهم بكيفية التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها والتأكيد على تنشيط رصد الأمراض التنفسية الحادة والإبلاغ الفورى عن اى حالة اشتباه والتعرف على الإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أى مرض معدى .











