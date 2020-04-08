شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: دعوة الرئيس للحفاظ على حقوق العمال رسالة لرجال الأعمال بتحمل مسؤوليتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام والثقافة والأثار برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة في إطار الإجراءات الإحترازية المتبعة عليه في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،وقوله أنه على القطاع الخاص أن ينتبه كما في القطاع العام والدولة- لتلك الإجراءات دون أن يمس برواتب العاملين، مع ضرورة الحفاظ على سلامتهم جميعًا، وأن الدولة ستساعده فى ظل الظروف الحالية، مردفًا: «نستهدف توصيل الدعم للعمالة غير المنتظمة دون أى تجمعات حفاظًا على سلامتهم".

وأكدت "النقابة العامة" في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء أن حديث الرئيس خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة ، والمخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا المُستجد»، كان حديثا مطمئنا للمصريين في مواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم ، كذلك مواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة الإستقرار، والثقة بين القيادة السياسية وصناع القرار والناس، مؤكدة على أن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته في ظل هذه المحنة تسبب في غضب أعداء الوطن الذين حذر منهم الرئيس في خطابه .

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وأشارت النقابة العامة إلى أن رسالة الطمأنة من جانب القائد سواء بالحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة،وتحقيق الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر إحتياجا وتضررا ،هي بمثابة رسالة إنسانية مفادها أن يقف الجميع بما فيهم أصحاب الأعمال للقيام بدورهم ومسؤوليتهم الوطنية والإجتماعية تجاه العمال ،وتؤكد أن التماسك بين طوائف الشعب، ليس بجديد على المصريين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التلاحم بين كافة المؤسسات الدولة والشعب في مواجهة الإرهاب والأفات .