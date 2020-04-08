شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنفى إلغاء امتحانات التيرم الثانى واستبدالها بأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، كل ما يتردد حول إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجامعات المصرية، واستبداله بتقديم الطلاب لأبحاث، مؤكدا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال الدكتور محمد الطيب فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن المجلس الأعلى للجامعات فى انعقاد دائم لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والعملية التعليمية، موضحا أن البيان الصادر عن المجلس أكد إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى 2019 / 2020 لن تكون قبل 30 مايو.

كان المجلس الأعلى للجامعات، اتخذ عددا من القرارات الهامة والعاجلة، فى ضوء قرار تعليق الدراسة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وتمثلت القرارات فى الاتى قرارات المجلس الأعلى للجامعات:

1 - التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم منشآت ومرافق الجامعات

2- الاستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة .

Advertisements

3 –يرحل التطبيق العملى للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو فى الإجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.

4 - التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذى أنعقد فى جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.

5 - إستمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجانى للمنصات التعليمية الإلكترونية.

6 - إلغاء امتحانات الميد تيرم وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى حال استمرار تعطيل الدراسة.

7 – تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التى ستعلن من كل جامعة

8 - عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة لطلاب الدراسات العليا.