فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقنيات وابتكارات جديدة يسارع العالم للاعتماد عليها مؤخرا فى محاولة للتصدى لانتشار فيروس كورونا، لكن ماذا لو ظهر الفيروس قبل عصر السوشيال ميديا أو حتى قبل عصر الإنترنت، حتما طبيعة المشهد كانت ستختلف تماما عما يحدث الآن، وفيما يلى نعرض تصورا تخيليا لما كان سيحدث لو ظهرت أزمة فيروس كورونا فى عصر ما قبل الإنترنت.

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