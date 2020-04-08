شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرانسيس: نصلى من أجل هداية المتاجرين بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البابا فرنسيس الثالث، بابا الفاتيكان، أنه يصلى من أجل المتاجرين والمستفيدين من احتياجات الآخرين، ومستغلى هذه الأزمة، فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.

وقال فرانسيس الثالث عبر حسابه على تويتر، "نصلى اليوم من أجل الأشخاص الذين يتاجرون بالمعوزين ويستفيدون من احتياجات الآخرين ويبيعونها فى زمن هذا الوباء. ليلمس الرب قلوبهم ويحولّهم".



بابا الفاتيكان على تويتر

وتابع، "لنفكّر في يهوذا الصغير الذي يحمله كل فردٍ منا في داخله. جميعنا نملك القدرة على الاختيار بين الإخلاص والمصلحة، وجميعنا لدينا القدرة على أن نخون الآخر ونبيعه ونختار مصلحتنا. أين انت يا يهوذا"

وقاد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، الأحد الماضى، المصليين بكاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، قداس أحد السعف، وذلك وسط عدم حضور من المصليين، جراء انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أمس أن مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة، جيوفاني ريتزا، أكد بدء انحدار المنحنى الوبائي في إيطاليا الذي يعكس وتيرة زيادة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وقال ريتزا، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء بمقر الدفاع المدني في روما، تعليقًا على البيانات الأخيرة: "أخيرًا، يبدو أننا بدأنا نشهد انخفاضًا في الحالات الجديدة. يبدو أن المنحنى الوبائي، بعد مرحلة الاستقرار، يميل إلى الانحناء إلى الأسفل".

وأضاف المسئول الصحي الإيطالي مع ذلك: "لكن دعونا ننتظر غدًا أو بعد غدٍ، قبل أن نتنفس الصعداء".

وأوضح: "نأمل أن نشهد تباطؤًا ملموسًا، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن الفيروس سيبقى بين السكان، حتى لو وصلنا إلى صفر إصابة في أسبوع أو شهر، فلن نكون طلقاء جميعنا".