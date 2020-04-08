شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل فى قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة إلى 9 حالات حتى الآن، وحالتين وفاة، كما تم عمل حجر صحى لـ200 حالة كانت مخالطة للحالات المصابة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، أن حالتى الوفاة تزيد أعمارهم عن الستين عاما، والاصابات تتراوح أعمارهم ما بين الخمسين والستين عاما، وفيما يخص المخالطين من كافة الفئات العمرية، مؤكدا على التزام المواطنين لعدم تفشى الوباء فى القرية، وهناك حرص من الجميع على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحالات ظهرت يوم الخميس الماضى، نتيجة الاختلاط فى بعض المناسبات وهى فرح ومآتم، فعلى الرغم أن قرية المعتمدية تقع فى قلب محافظة الجيزة إلا أنها بمثابة مجتمع ريفى، حيث يوجد بعض المناسبات القائمة فى غير أوقات الحظر الرسمية سواء الأفراح أو بعض المناسبات التى يكون بها تجمعات ونتيجة لذلك انتشرت الإصابة بين عدد من أبناء القرية.

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وشدد عضو البرلمان، على ضرورة زيادة الوعي والتثقيف لدى المواطنين، لتغيير بعض الموروثات المعتقدات، والالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع انتشار الفيروس.