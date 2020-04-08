شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تتبرع بأجهزة طبية لخدمة مرضى مستشفى كفر الزيات بتكلفة 84 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إحدى السيدات التى رفضت ذكر اسمها والتى تبرعت ببعض الأجهزة الطبية التى تحتاجها مستشفى كفر الزيات العام ، لخدمة المرضى خاصه بعد تحويلها لمستشفى عزل لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا.

وتبرعت السيدة بجهاز شفاط أرضى كهربائى سعة 5 لتر، و5 فلوميتر اكسجين بالمرطب، و 5 جلسات استنشاق، وجهاز سى باب، وجهاز باى باب بتكفة 84 ألف و500 جنيه.

من ناحية أخرى وزع مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة ، 4آلاف كمامة طبية معقمة على الأطقم الطبية بمستشفيات المحلة العام والحميات والصدر ومركز القلب كمرحلة أولى، لتوفير المستلزمات الطبية وادوات الوقاية الشخصية، كمرحلة أولى للحد من انتشار فيروس كورونا، يأتى ذلك ضمن مبادرات مشاركة المجتمع المدنى الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتبرع كل المحاسب محمد الجندى ومحمد سلطان من شباب مدينة المحلة بشراء الكمامات لتوزيعها على فرق الجيش الأبيض بالمستشفيات، لاستخدامها فى تعاملاتهم مع المرضى المترددين على المستشفيات، خاصة وأنهم خط الدفاع الأولى عن مصر فى مواجهة فيروس كورونا.

وتم تجهيز الكمامات وتوزيعها على المستشفيات الأربعة كمرحلة أولى، إلى جانب توزيع 500قفاز على أطباء وتمريض مستشفى الصدر والتى تستقبل حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا، كما تم تجهيز 4آلاف كمامة أخرى لتوزيعها على مستشفيات كبد المحلة وقوات الأمن ومستشفى المبره ومركز شرطة المحلة، وأقسام شرطة اول وثان وثالث المحلة.

من ناحيه أخرى أطلق مجموعة من شباب قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مبادرة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير منتظمة والذين تضرروا من الأزمة التى تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا، وعزل القرية بالكامل ومنع دخول او خروج احد من القرية، بعد ظهور 10إصابات بفيروس كورونا المستجد من اسرة واحدة، ووفاة أحد المصابين داخل العزل الطبي.

الأجهزة المتبرع بها لمستشفى كفر الزيات العام

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الأجهزة المتبرع بها لمستشفى كفر الزيات العام