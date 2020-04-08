شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى 29 إبريل ولن تستبدل بأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فى مواعيدها المعلنة ولن تستبدل بأبحاث، كما يدعى بعض أصحاب المصالح، حيث ستبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى فى الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثانى الثانوى فى الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أولياء الأمور والطلاب بالالتزام وأداء الامتحانات فى مواعيدها حرصا على مستقبل الطلاب، مؤكدة أنها لن تتوانى فى تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من شبابنا يقود هذا الوطن فى السنوات القادمة.

وتضمن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي أداء الطلاب الأربعاء 29 إبريل امتحان اللغة العربية والسبت 2 مايو امتحان اللغة الاجنبية الاولي والاثنين 4 مايو امتحان الاحياء والاربعاء 6 مايو امتحان الجغرافيا والسبت 9 مايو امتحان اللغة الاجنبية الثانية والاثنين 11 مايو امتحان الرياضيات والاربعاء 13 مايو امتحان الفلسفة والمنطق والسبت 16 مايو امتحان الفيزياء والاثنين 18 مايو امتحان التاريخ والاربعاء 20 مايو امتحان الكيمياء.

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ويبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحاناتهم بداية من الخميس 30 ابريل بامتحان اللغة العربية والاحد 3مايو امتحان اللغة الاجنبية الاولي والثلاثاء 5 مايو امتحان مادتي الاحياء والفلسفة والمنطق والخميس 7 مايو امتحان اللغة الاجنبية الثانية والاحد 10 مايو امتحان الجبر و التفاضل وحساب المثلثات والثلاثاء 12 مايو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ والخميس 14 مايو امتحان مادتي التطبيقات الرياضية وعلم النفس والاجتماع والاحد امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

ويؤدى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).