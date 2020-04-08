شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصف ليبرمان لنتنياهو بـ"شبتاى تسفى".. من هو مدعى النبوة الأشهر لدى اليهود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم افيجدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، المرشح من قبل معسكر اليمين الإسرائيلي لرئاسة الحكومة، حيث قال ليبرمان في حوار مع صحيفة "معاريف"، إن بنيامين نتنياهو، لا علاقة له بمعسكر اليمين الإسرائيلي على الإطلاق. إنه يمثل الانتهازية المطلقة والأنانية السياسية .

وأكد ليبرمان قائلا : أنه يجب تحرير معسكر اليمين الإسرائيلي من قبضته. هذه هي مهمتي التاريخية في إسقاط نتنياهو من رأس الدولة "، مضيفاً أنه عندما يتحدث عن السياسية يذكرنى دائما بـمدعي نبوة كاذب. إنه شبتاي تسفي اليمين الإسرائيلي. وبدلا من التصحيح، فإن جلب الانتهازية".

وفيما يلى أهم 7 معلومات عن شبتاي تسفي

يهودي من مواليد إزمير في تركيا في العام 1676، يعتبر من أشهر مدعي النبوة في تاريخ اليهود.

أسس التيار "الشبتائي"، الذي هيمن على العالم اليهودي بأكمله تقريبًا، لعدد من السنوات في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

تعمّق تسفي في التصوف اليهودي والكابالا، حتى أقنعه أحد رجال الدين اليهود، بأنه المسيح المنتظر

.قام بتعديل الفروض اليهودية، وإلغاء بعض الممارسات الدينية اليهودية.

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سجن العثمانيون تسفي في العام 1666، وخيّروه بين الإسلام أو الموت.

اختار اعتناق الإسلام، حتى سُمي عزيز محمد أفندي، وبعد ذلك لحقه بعض أتباعه فاعتنقوا الإسلام.