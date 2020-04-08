شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكومة تحدد موقف حظر التجوال.. ومصادر: اتجاه لتمديده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها الأسبوعي قرارها بشأن حظر حركة المواطنين التى كانت قد أعلنت عنه يوم 24 مارس الماضي ولمدة أسبوعين من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، نظرا لأن اليوم هو آخر أيام المدة التى كانت حددتها الحكومة لحظر حركة المواطنين .

قالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن هناك اتجاها كبيرا بتمديد الحظر لمدة إضافية في ضوء جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم 24 مارس الماضى ، في ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس و حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد".

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وكان رئيس الوزراء قد أعلن مجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا منها إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.