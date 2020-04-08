شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بروكسل يحمل السلطات التركية مسؤلية وفاة فنانة شهيرة فى السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مركز بروكسل الدولى للبحوث (BIC) عن خالص تعازيه فى وفاة هيلين بوليك، عضو Grup Yorum ، في 3 أبريل الجارى بمدينة إسطنبول.

توفيت الفقيدة بعد 288 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على مقاضاة أعضاء آخرين من غروب يوروم، وقد أثارت وفاتها قلقا بالغا بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في تركيا، وعن فشل الحكومة التركية في التعامل القانوني مع القضية، وترك هيلين بوليك تلاقي حتفها بسبب إضرابها عن الطعام كشكل من أشكال الاحتجاج.

حمل مركز بروكسل الدولي للبحوث (BIC) الحكومة التركية المسؤولية كاملة عن وفاة الفنانة هيلين بوليك، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة التركية لتصحيح الأوضاع المريعة في مجال حقوق الإنسان.

في أعقاب تقرير نشره مركز بروكسل الدولي للبحوث في أوائل مارس الماضى، والذي كشف النقاب عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الفنانين والناشطين في تركيا، راقبت اللجنة عن كثب التدهور المضطرد في المشهد الحقوقي وإحجام الحكومة التركية عن تنفيذ التغييرات القانونية لتحسين أوضاع الفنانين والناشطين في تركيا. تضمن ذلك التقرير مقابلة مع أحد أعضاء فرقة غروب يوروم اضطر إلى اللجوء إلى ألمانيا بعد تعرضه للاعتقال التعسفي في تركيا.

وأكد المركز أن الإضراب عن الطعام، سعيا لتغيير الأوضاع المغلوطة، ليس بجديد على الفنانين والناشطين الأتراك، ولا يزال العديد منهم مضربين عن الطعام الآن، بما في ذلك أعضاء آخرون في غروب يوروم.

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وحمل مركز بروكسل الدولي الحكومة التركية المسؤولية كاملة عن حياة المعتقلين السياسيين الأتراك، داعيا أنقرة لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، وبصفة خاصة الموسيقيين والفنانين والناشطين الذي يتعرضون لمستويات بالغة السوء من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية.

كما طالب مركز بروكسل الدولي للبحوث المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان، بمواجهة الانتهاكات التركية بحق المعتقلين السياسيين والسعي للحفاظ على حياتهم، مؤكدا أن تحسين مشهد حقوق الإنسان في تركيا أمر حتمي لسلامة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، ولحماية أرواح الذين يواجهون الموت بسبب الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم المشروعة.