للصالح العام.. وزير الداخلية يُقرر إبعاد سورية خارج البلاد- (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 458 لسنة 2020، بإبعاد سورية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

واستند القرار، الذي تم نشره في جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 83، الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية رقم 458 لسنة 2020، بإبعاد سورية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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ونصت المادة الأولى في القرار على إبعاد هيام صبحي البادي، سورية الجنسية مواليد 2001، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء في نص المادة الثانية "على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار".