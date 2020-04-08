"الزراعة" و "الفاو" تطلقان حملة ترويجية للإرشاد الزراعي الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:​

اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو)، حمله ترويجية لتطبيق رقمى بعنوان "المفيد فى الأغذية والزراعة"وذلك بهدف تدعيم الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح والمرأة الريفية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، اليوم الأربعاء، إن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والخاصة بتفعيل التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين والمربيين، ولتيسير الوصول اليهم.

وأشار "عزوز"، إلى أن هناك تعاون جاد مع منظمة الفاو، لتفعيل منظومة الارشاد الرقمي في مصر، وإنشاء تطبيقات تكنولوجية سهلة الاستخدام على اجهزة المحمول يمكن من خلالها تقديم المعلومات والارشادات والتوصيات اللازمة للمحاصيل الزراعية المختلفة، وكل ما يتعلق بالزراعة والغذاء، بحيث يمكن لجماهير الزراع والمرأة الريفية والشباب الريفى في كافة انحاء الجمهورية الاستفادة منها بالمجان.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد، أنه تم مراعاة عرض المعلومات والتوصيات الارشادية في عدة صور متنوعة مكتوبة، ومرئية ومسموعة، حتى تقابل الاحتياجات المتنوعة للمزارعين والمرأة الريفية والشباب بالمناطق الريفية ، لافتا الى انه سيتم العمل على الترويج الجيد لهذا التطبيق لضمان انتشاره ووصوله لكافة الفئات المستهدفة.

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ومن ناحيته قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة في مصر، إن هذا التطبيق يحتوى على 4 مجالات رئيسية هي التغذية الصحية والتربية المنزلية للدواجن و الموالح والبلح والتمور، كذلك يجرى حاليًا العمل على إضافة مجال خامس خاص بأسعار بعض أسواق الجملة للخضر والفاكهة.

واشار إلى ان التطبيق يشمل كافة التوصيات الإرشادية التى تهم المزارعين والمرأة الريفية، لافتًا إلى أن المعلومات الإرشادية المقدمة من خلال هذا التطبيق تم إعدادها واختبارها من خلال منهج تشاركي لممثلي المزارعين والمرأة الريفية من مناطق عديدة في الدلتا والوجه القبلي والأراضي الجديدة، وأنه يجرى حاليًا العمل على إضافة حزمة من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية وذلك في إطار التحديث المستمر لإضفاء مزيد من التفاعل مع محتوى التطبيق علاوة على بحث إمكانية إضافة مجالات أخرى في المستقبل.

وبين نصر الدين ان المنظمه قد أطلقت حملة ترويج لتطبيق المفيد بصفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، وذلك حتى يصل لأكبر عدد من المستفيدين بمحافظات الجمهوريه.

ويمكن تحميل التطبيق على التليفون المحمول، من متجر التطبيقات "جوجل بلاي" على كافة الأجهزة، باسم "المفيد في الأغذية والزراعة"، أو من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fao.digitalafrica