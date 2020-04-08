"الإسكان": بوابة تعقيم للعمال بمواقع العاصمة الإدارية الجديدة للوقاية من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن بعض شركات المقاولات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد من المواقع بدأت فى استخدام بوابة للتعقيم يمر من خلالها كل العاملين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بادرت، من خلال إمكانات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتطهير وتعقيم جميع مواقع العمل والسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن هناك إجراءات احترازية ووقائية تم التشديد على شركات المقاولات المختلفة لضرورة تنفيذها، منها وجود مقياس للحرارة فى كل المواقع، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سلامة وصحة العاملين، وضمان فرص عمل لهم، مثلما تحرص على استمرار مواقع العمل والإنتاج فى عملها.

وأوضح أن هناك متابعة يومية لتنفيذ الشركات للإجراءات الاحترازية والوقائية، مثلما هناك متابعة للموقف التنفيذى للأعمال، والعمل الآن يسير بوتيرة جيدة فى المواقع المختلفة.