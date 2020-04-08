شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين ينقل استغاثة أهالي قرية: «مياه الصرف الصحي فاضت في الشوارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إنه تلقى استغاثة من عدد كبير من أهالي قرية النهضة التابعة لحي العامرية بمحافظة الإسكندريه يشكون فيها رئيس حي العامرية بمنعه جرارات شفط مياه الصرف الصحي من العمل.

وأوضح أبوصدام أن الأهالي أكدوا تحرير رئيس الحي محاضر لأصحاب هذه الجرارات وتغريمهم مبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه طبقا لما ورد في شكواهم ما أجبرهم على الامتناع عن طلب الأهالي لشفط مياه الصرف الصحي التي امتلأت خزاناتها وفاضت في الشوارع.

وتخلو منطقة النهضة من الصرف الصحي والخزانات هي الوسيلة الوحيدة التي يتخلص الأهالي من مياه الصرف لديهم.

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وطالب «أبوصدام» بتعميم الصرف الصحي بجميع قري مصر نظرا لخطورة تصريف المياه الملوثة باستخدام بيارات الصرف لأن اختلاط المياة الملوثة بالمياه الجوفية يجلب العديد من الأمراض الخطيرة.

وأوضح أن هذه المياه تمتص عن طريق النباتات إما مباشرة أو يستخرجها المزارعين بالماكينات وتروي بها محاصيلهم.

وأشار إلى تعنت بعض المسؤولين قائلا: «إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع»، متسائلا: «ماذا يفعل سكان القري المحرومين من الصرف الصحي في حالة منعهم من شفط البيارات التي طفحت بالشوارع».

وحذر «أبوصدام» من الطرق البدائية للتخلص من المخلفات والمياه الملوثة وتصريفها في الترع والبحيرات والمصارف المخصصة لري الأراضي الزراعية حيث تتسبب في كوارث صحية واقتصادية، لأنها تؤدي لمرض الناس وتعرقل من ناحية أخرى تصدير المنتجات الزراعية.

وطالب نقيب الفلاحين بحتمية تعميم الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية وحل مشكلة أهالي النهضه والمشاكل المماثله بجميع قرى وأحياء مصر المحرومة من الصرف الصحي.