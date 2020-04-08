شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سوق الخضراوات والفاكهة بالقصير نهائيا لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، الأربعاء، إغلاق سوق الخضراوات والفاكهة بالمدينة نهائيا ووقف حركة البيع والشراء، لمنع التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا. وأكدت الوحدة المحلية لمدينة القصير، في بيان لها، على جميع أصحاب المتاجر والصيدليات والبقالة بارتداء الكمامات والقفازات واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة خلال عملية البيع والشراء. Advertisements وحذرت الوحدة المحلية من يخالف ذلك بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. ووجه اللواء سعد البدري رئيس مدينة القصير، بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير بجميع مدارس المدينة، بجانب الشوارع الفرعية والرئيسية والمناطق. وأكد أن الوحدة أعدت خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، بتطهير مدرسة الثورة الثانوية بنات ومدرسة أبو بكر الصديق، في إطار الخطة الموضوعة لتطهير جميع المدارس الشاملة مراحل الثانوية العامة والفنية والإعدادية والابتدائية.

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